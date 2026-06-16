Bellucci show ad Halle, Bublik travolto: Sascha prima se la ride, poi s’infuria e scaglia la racchetta

Dopo le qualificazioni Mattia Bellucci all'ATP 500 di Halle supera nettamente anche il campione in carica Alexander Bublik, in versione Due Facce

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Dopo l’altalenante stagione sulla terra rossa Mattia Bellucci ha decisamente cambiato marcia con l’arrivo della stagione sull’erba. Dopo il buon percorso a Stoccarda l’azzurro ha infatti superato le qualificazioni all’ATP 500 di Halle, battendo poi all’esordio il campione in carica Alexander Bublik, sconfitto nettamente 7-6 6-1 e da tempo lontano dal livello che era riuscito a esprimere la passata stagione.

Bellucci show contro Bublik

Quella che sulla carta si preannunciava come una sfida estremamente complicata si è invece rilevata una pratica tutto sommato quasi semplice per Bellucci, che ha impiegato meno di un’ora e quarto per sbarazzarsi del campione in carica dell’ATP 500 di Halle. Non fosse stato per un passaggio a vuoto nel primo set con ogni probabilità l’azzurro avrebbe anche impiegato meno tempo a chiudere l’incontro.

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Dopo un avvio equilibrato con i servizi che l’hanno fatta da padrona è stato infatti Mattia il primo a spezzare l’equilibro brekkando Bublik. Arrivato a servire per il parziale Bellucci accusa però un brutto passaggio a vuoto, commettendo vari errori che permettono al kazako di riportarsi in parità. I due giungono poi al tie-break, dove l’azzurro sembra accusare le scorie degli errori precedenti, ritrovandosi sotto 6-3. A questo punto però l’incontro prende una svolta inaspettata, con Mattia che vince i successivi cinque punti, mentre Bublik crolla nettamente, tanto che il secondo set diventa una pura formalità con Bellucci che vince i primi cinque game consecutivi per poi chiudere sul 7-6 6-1.

Bublik double-face, prima se la ride, poi s’infuria

Decisivo per le sorti del match è stata certamente la fine del primo set, dove Bublik ha messo in scena anche tutta la sua follia (in pieno stile Due Facce), prima ridendo e scherzando con il proprio angolo dopo aver recuperato il break ed essersi ritrovato sul 5-6 0-30 in risposta e poi cambiando completamente umore due punti dopo, infuriandosi in maniera molto accesa dopo un punto giocato alla grande da Bellucci, scagliando la racchetta (in maniera totalmente ingiustificata vista la situazione) e prendendosi un warning dal giudice di sedia, quasi incredulo (come Mattia) per quanto verificatosi davanti ai suoi occhi.

Bellucci, dalle qualificazioni al sogno

Prosegue dunque il percorso di Bellucci, che partito dopo aver superato le qualificazioni battendo Kukushkin e Bolt si è tolto la soddisfazione di battere il n°11 al mondo Bublik, che l’hanno scorso aveva conquistato il titolo battendo tra gli altri anche il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Ora però Mattia non vuole smettere di sognare ad Halle, dove adesso dovrà affrontare un altro qualificato, Raphael Collignon, per conquistare i quarti di finale dove potrebbe trovarsi di fronte Alexander Zverev.