Belotti ammonito: salterà l'Olanda per squalifica

Andrea Belotti non sarà a disposizione per la sfida tra Italia e Olanda di mercoledì sera. L’attaccante del Torino è stato ammonito contro la Polonia, da diffidato.

Pochi minuti prima di lasciare il campo a Caputo, il numero 9 azzurro ha commesso un fallo tattico su Krychowiak nella metà campo avversaria.

L’arbitro Sanchez, spagnolo, ha così dovuto ammonire il capitano granata, che dovrà così saltare la prossima sfida di Nations League contro gli Oranje per squalifica.

Con ogni probabilità il suo posto da titolare lo prenderà Immobile, che a Danzica è rimasto in panchina per tutta la durata del match. I tre cambi azzurri in attacco sono stati Berardi, Kean e Caputo.

OMNISPORT | 11-10-2020 23:20