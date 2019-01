Belotti, assalto sventato dalla Cina

Dalian Yifang crocevia del mercato italiano nella seconda parte della finestra di gennaio. Se infatti il club della massima divisione cinese detiene il cartellino di Yannick Carrasco, esterno belga ex Atletico Madrid nel mirino del Milan, ma anche dell’Inter come possibile sostituto di Ivan Perisic, dalla stessa società è partito un assalto per Andrea Belotti, respinto dal Torino.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', dalla Cina sarebbe pronta un’offerta da 50 milioni di euro, pari alla metà del valore della clausola rescissoria presente sul contratto del 'Gallo'.

Un'offerta, peraltro, seguita a un precedente rifiuto ricevuto dalla Lazio per Ciro Immobile. Il no però è stato unanime, da parte del presidente Cairo e anche del capitano del Torino, deciso, quantomeno, a concludere la stagione in granata, prima di valutare il proprio futuro in base anche al piazzamento finale della squadra di Mazzarri, a caccia di un posto in Europa League.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 22:10