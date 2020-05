Belotti, Cairo chiude la porta

Urbano Cairo non vuole lasciar andare via Andrea Belotti. Il Gallo ha ricevuto diverse offerte nelle ultime settimane, la più concreta dalla Fiorentina di Rocco Commisso, ma secondo quanto riportato da 'Tuttosport' il patron granata non ha intenzione di aprire una trattativa.

La società gigliata sarebbe disposta anche ad offrire 40 milioni di euro ma per il momento Cairo non vacilla e, anzi, si tiene stretto il suo bomber. Oltre ai toscani, anche Napoli, Milan e Roma hanno sondato il terreno per Belotti, ma in modo più timido e meno concreto.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 17:12