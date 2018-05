Belotti: "C'è voglia di ripartire"

Andrea Belotti ha commentato positivamente l'esordio di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. L'Italia si è imposta per 2-1 sull'Arabia Saudita.

"Sono soddisfatto per tutto, per la prestazione della squadra, si e' vista la nostra voglia di ripartire e quella del ct. Oggi abbiamo fatto a mio avviso una buonissima gara, abbiamo provato a imporre il nostro gioco, con tantissime giocate buone, abbiamo creato tanto e portato a casa la vittoria".

"Il mancato mondiale è un nodo che abbiamo tutti in gola, fa male a tutti ricordarlo. Abbiamo cercato subito di voltare pagina, di ripartire da questa partita per tornare ad avere una grandissima fiducia in noi stessi".

