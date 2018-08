Belotti-Napoli, De Laurentiis dice tutto

Il “sogno” dei tifosi del Napoli di veder arrivare un nome illustre dalle battute conclusive del mercato è durato lo spazio di poche ore, dall’ufficializzazione della cessione in prestito di Inglese al Parma alle parole ferme del presidente De Laurentiis, che ha fatto il punto nella rosa azzurra intervenendo a 'Radio Kiss Kiss': “Belotti? Falso. Altri attaccanti per il Napoli? Falso. Non devo fare colpi di teatro. Aurelio De Laurentiis, all'età di 69 anni, non deve dimostrare alcunché. Abbiamo tanti attaccanti, come Verdi, Mertens e Milik: che pigliamo a fare altri giocatori in quel reparto?".

L’unico innesto nell’organico di Ancelotti sarà quello di un portiere, per tamponare l’infortunio di Meret: "È vero invece che arriverà un terzo portiere entro la fine del mercato" ha concluso il presidente del Napoli.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-08-2018 19:30