Belotti: "Non segnare non è stato un peso"

L'attaccante del Torino Andrea Belotti ai microfoni di Sky parla dopo il successo sul Chievo: "Loro cercavamo di stare dietro e abbiamo creato poco nel primo tempo, in cui abbiamo sbagliato tante cose. Poi siamo stati più offensivi ed è arrivato il mio gol, che ha un po' sbloccato tutta la situazione. Quando devi vincere per forza e non riesci a sbloccarla magari ti fai prendere da ansia e rabbia, così le cose semplici non vengono. Poi però dal mio gol ne abbiamo fatti altri due".

"Non segnare per tanto tempo non è stato un peso perché vedevo le mie prestazioni buone, ero sereno e tranquillo perché sapevo che prima o poi il gol sarebbe arrivato, ero comunque contento di come giocavo. Europa League? L'autostima cresce e ce la portiamo dentro".

SPORTAL.IT | 03-03-2019 16:20