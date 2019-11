Belotti si fa male subito ed esce dolorante

E’ durata veramente poco per Andrea Belotti la sfida tra Torino e Inter. L’attaccante e capitano granata è stato infatti costretto a uscire dopo 13’ per un problema alle costole che si è procurato in un contrasto aereo con il difensore nerazzurro Milan Skriniar.

Mentre il Torino era in dieci uomini con il bergamasco a bordocampo, la squadra di Antonio Conte è passata in vantaggio grazie a Lautaro Martinez. Dopo il gol ospite è entrato Simone Zaza a far coppia con Verdi nell’attacco piemontese.

SPORTAL.IT | 23-11-2019 21:28