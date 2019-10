Ben Arfa occasione per tanti

Hatem Ben Arfa è ancora senza contratto. Il centrocampista, che nell’ultima stagione ha giocato nel Rennes, è corteggiato con insistenza dal Le Havre, come ammesso anche dalla dirigenza del club, ma preferirebbe andare all’estero e non sembra intenzionato a scendere nella serie cadetta transalpina anche se l’undici della Normandia punta alla Ligue1.

Il classe 1987, francese di origini tunisine che vanta 15 presenze nei ‘Bleus’, ha in carriera giocato anche con Lione, Marsiglia, Newcastle e Hull City in Inghilterra, Nizza e Paris Saint Germain: con i capitolini ha chiuso il rapporto in maniera burrascosa.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 15:42