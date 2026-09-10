Ben, dopo la maratona con Carlos, aveva ringraziato la sorella e la migliore amica: "E io allora?", la reazione piccata della fidanzata. Che è tornata sull'argomento sui social.

È riuscito nell’impresa di battere Carlos Alcaraz dopo una delle partite più epiche (e interminabili) della storia recente del tennis, poi però ha commesso l’errore più grande per un fidanzato: dimenticarsi della sua ragazza. Di più: nominare e ringraziare altre donne a lui molto care come sua sorella e la sua migliore amica, ma non la sua dolce metà. In che guaio s’è cacciato Ben Shelton dopo la vittoria cult su Carlitos. La sua Trinity c’è rimasta male per le parole farfugliate a caldo (e nel cuore della notte) dopo la partitissima dei quarti allo US Open. E la sua reazione è stata spietata.

Shelton batte Alcaraz e ringrazia tutte tranne Trinity

Dopo il match contro Alcaraz, concluso alle 3.30 locali dopo cinque set combattutissimi, Shelton è stato intervistato al centro del campo nel classico rituale televisivo degli Slam e dei Masters 1000. L’ex “Bulletto” del tennis statunitense e mondiale ha fatto una battuta sull’orario e sulle ore piccole a cui ha costretto il suo entourage, citando però solo due membri del team: “Spero solo che la mia migliore amica e mia sorella non debbano andare al lavoro alle 6 del mattino, tra tre ore“, ha scherzato Ben facendo ridere il pubblico rimasto ad ascoltarlo. Chi ha avuto una reazione istintiva, subito immortalata dalle telecamere, è stata però Trinity Rodman, la sua fidanzata.

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La reazione incredula di Trinity Rodman: “E io allora?”

“What about me?”, ha esclamato la calciatrice figlia di Dennis Rodman, ex stella NBA con fama da “cattivo”. “E io allora?”, il significato della sua replica sbigottita, con un sorriso che ha mascherato a fatica la delusione. In effetti, quella di Trinity non è stata solo la reazione di una fidanzata “snobbata”: anche lei è dedita a frequenti levatacce, visto che diverse sedute d’allenamento della sua squadra a Washington sono fissate proprio al mattino presto. Con tutto ciò, la calciatrice della Nazionale statunitense non si perde un solo incontro del suo Ben. “È il mio portafortuna”, disse di lei Shelton dopo il trionfo dello scorso giugno a Stoccarda.

La provocazione di Trinity verso Ben: orario in evidenza

Che a Trinity non sia ancora passata lo testimonia la storia Instagram postata questa mattina, alle 7.58. Per molti, la sottolineatura dell’orario non è stata un caso. “I love my morning workouts”, vale a dire “adoro i miei allenamenti mattutini”, la frase scelta dalla fidanzata di Shelton per accompagnare lo scatto dalla palestra, tra pesi e attrezzi. Forse l’inizio di un dissing col fidanzato sbadato, forse solo una punzecchiatura, di certo un’altra uscita che ha fatto discutere dopo la reazione a caldo alle parole di Ben. Chissà se Shelton avrà modo di rimediare dopo un’eventuale vittoria in semifinale su Frances Tiafoe. Caro Ben, piccolo suggerimento: stavolta sarebbe meglio partire dai ringraziamenti a Trinity.