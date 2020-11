Benassi ancora ko, caso a Verona: "Non riesce ad uscirne"

Centrocampista col vizio del gol deciso a rilanciarsi a Verona. L’acquisto di Marco Benassi da parte dei gialloblù sembrava un ottimo colpo di calciomercato in vista della nuova annata. Invece, per ora, l’ex Fiorentina ha dovuto fare i conti con un infortunio da cui non riesce ad uscire.

E’ un caso Benassi in quel di Verona, tanto che prima della gara vinta dai veneti a sorpresa contro l’Atalanta, il tecnico Juric aveva parlato della sua situazione senza sapere che pesci pigliare. Sembrava poter tornare durante la sosta delle Nazionali, invece niente da fare.

Considerando il continuo allungarsi dell’infortunio, non è chiaro quando Benassi potrà tornare. I tifosi del Verona lo aspettano, i fanta-allenatori che lo hanno scelto per il fantacalcio, idem. Ma ora come ora non sembra possile prevedere la data del ritorno in campo.

Emblematiche le dichiarazioni di Juric:

“Io non ho mai allenato Benassi, penso un giorno. Ha questo problema al polpaccio e non riesce ad uscirne, in questo momento la situazione è questa. Non ho avuto questi casi nella mia storia calcistica, per cui è meglio parli il dottore”.

Benassi ha rimediato una lesione muscolare al polpaccio a inizio luglio, tornando in panchina solamente per l’ultima gara della scorsa annata. Poi il passaggio al Verona e il nuovo calvario in cui nessuno riesce a capirci qualcosa. Servirà solo attendere buone nuove.

30-11-2020