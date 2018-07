Benassi chiama Berardi alla Fiorentina. Dal ritiro in Trentino il centrocampista apre un importante scenario di mercato: "Mi piacerebbe sicuramente averlo in viola, siamo come fratelli. Se ci sia una trattativa o no, non lo so, non mi riguarda", le sue parole in conferenza stampa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società toscana starebbe proseguendo il pressing nei confronti dell'esterno neroverde. La richiesta del Sassuolo è di 30 milioni di euro totali, mentre, al momento, l'offerta viola sarebbe arrivata fino a 15 cash più alcuni giovani come contropartita.

Per provare a migliorare rispetto alla scorsa stagione, la Fiorentina dovrà fare un salto di qualità: "A differenza dell'anno scorso dovremo essere più continui. Quando arrivava l'esame lo sbagliavamo. Come successo anche contro il Cagliari per esempio. E' stato il bilancio di tutto l'anno ma dagli errori dobbiamo fare tesoro". A proposito del mercato: "Non so dire quanti giocatori manchino. Io mi auguro che restino tutti. E' un grandissimo gruppo, il più bello da quando gioco a calcio. Chi arriverà non lo so, ma sarà il benvenuto".

Una chiosa finale sull'obiettivo Europa League: "Arriviamo al 19 con grande serenità. Dal 1° di luglio lavoriamo in quella direzione, ma nel caso in cui non dovessimo andare in Europa, l'obiettivo resta quello di fare meglio dell'anno passato".

SPORTAL.IT | 15-07-2018 12:25