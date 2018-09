Benassi leader azzurro: "Darò tutto"

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi è pronto a diventare un leader della Nazionale, dopo aver trascinato i viola con i suoi gol.

"Quando non venivo convocato pensavo che dovevo fare qualcosa in più, ora sono sono stato convocato e sono felice di poter dare tutto per la maglia azzurra. Sono qui per dare il massimo e il mio contributo. Non ho pensato all'esordio, penso a fare bene in allenamento".

"Da quando sono in serie A è il momento migliore. Mi sento più libero e più sereno. Continuare a segnare così sarà difficile, ma la cosa più importante è la prestazione, poi i gol diventano la conseguenza".

SPORTAL.IT | 04-09-2018 16:25