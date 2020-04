Benassi pone le condizioni per il ritorno in campo

Marco Benassi ha parlato dell'ipotesi che la serie A torni in campo per concludere la stagione 2019-2020. Un'ipotesi che non sembra convincerlo affatto, con le tante difficoltà che tutto il mondo sta attraversando e che hanno colpito anche la sua Fiorentina.

"Quando ho saputo dei compagni e dei membri dello staff risultati positivi al Coronavirus ho temuto per loro – ha ammesso ai microfoni di 'Radio Bruno' -. Sinceramente, poi, ho avuto paura anche un po' per me e la mia famiglia. Ho sentito che il nostro dottore è stato male per tanti giorni, vedere tutto questo da così vicino ha fatto effetto".

"Leggo che probabilmente il 4 maggio torneremo ad allenarci. Siamo i primi a volerlo fare, purché ci siano le dovute misure di sicurezza. Vogliamo la certezza del 102% che tutto sia a posto. Il calcio è certamente importante, ma altre cose lo sono di più".

