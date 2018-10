Benassi ringrazia il Toro e dribbla Cairo

Secondo gol da ex al Torino per Marco Benassi, uscito però tra gli applausi dei propri ex tifosi.

Il centrocampista emiliano, passato alla Fiorentina nell’estate 2017 dopo essere stato bocciato da Sinisa Mihajlovic in quanto poco adatto all’assetto tattico scelto dal serbo, il 4-2-3-1, era già andato a segno contro i granata nel 3-0 di un anno fa, 25 ottobre 2017.

Il gol del provvisorio vantaggio nella gara poi finita 1-1 è il quarto del campionato di Benassi, che era andato a segno per tre volte nelle prime due giornate, e che al termine della gara ha ringraziato per l'affetto i tifosi del Toro, glissando però sul rapporto con il presidente Cairo…: "Ho provato grande soddisfazione e orgoglio per quegli applausi, al Toro ho passato anni fantastici. Anche se all'inizio ho avuto delle difficoltà sarò sempre grato al Torino e ai suoi tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Abbraccio a Cairo? Adesso siamo avversari, ne riparliamo la prossima volta…".

Sulla partita: "Ci è mancata la cattiveria, specialmente nel primo tempo. Siamo stati bravi a tenere l’1-1, qui non è facile fare risultato, ma in trasferta dobbiamo fare qualcosa in più".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 00:10