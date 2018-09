Benassi timbra ancora, la Fiorentina va

Seconda partita e seconda vittoria per la Fiorentina, che dopo aver umiliato il Chievo regola di misura l’Udinese (1-0) proseguendo la marcia a punteggio pieno in classifica. E se il primo posto non c’è a causa del rinvio della partita contro la Sampdoria della prima giornata, la squadra di Pioli rafforza la propria candidatura per un posto in Europa grazie al terzo gol in due partite di Marco Benassi. Primo ko invece per la squadra di Velazquez, che comunque non esce ridimensionata e che paga solo il calo fatale nella seconda parte della ripresa.

Successo comunque meritato quello della Fiorentina, che dopo un primo tempo di attesa ha accelerato nella seconda porzione di gara, prendendo d’assedio la porta di Scuffet: c’hanno provato nell’ordine Gerson e Biraghi, ma anche il duo Simeone-Chiesa, sempre molto pericoloso nelle combinazioni strette. Il gol-partita al 29’: contropiede di Chiesa che serve con il contagiri Benassi, il cui tiro al volo è imprendibile per Scuffet. Poi lo stesso Chiesa e Dabo sfiorano il raddoppio legittimando successo e sogni dei viola.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 20:00