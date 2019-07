Benassi: "Veretout è sereno"

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi in conferenza stampa ha parlato del suo futuro: "Non ho mai pensato mezzo secondo di andare via, ho parlato col direttore di questo e ho ribadito il mio pensiero: di mia spontanea volontà non andrò mai via, perché voglio dimostrare che la Fiorentina ha altri obiettivi".

"Cosa è cambiato con Montella? Non ho avuto grosse difficoltà, come idea di centrocampo non è cambiato più di tanto. Veretout? Ha dimostrato il suo valore nei due anni qui, il mercato lo gestirà il direttore. Noi lo vediamo sereno, quello che farà lo saprà lui col suo procuratore".

SPORTAL.IT | 08-07-2019 15:39