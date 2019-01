Dopo due anni e mezzo di permanenza alla Juventus, Mehdi Benatia lascia la Juventus e approda in Qatar all’Al Duhail.

Il difensore marocchino, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società bianconera, è stato ceduto a titolo definitivo per una cifra di 8 milioni di euro pagabili in due rate con un bonus di 2 milioni.

La Juve ha dedicato anche un video a Benatia pubblicato sull’account ufficiale della società torinese.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 22:55