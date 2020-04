Benatia: "Allegri? Io preso in giro"

Mehdi Benatia torna ancora una volta sul suo addio alla Juventus in un'intervista a Goal.com: "Grande allenatore e brava persona, non avevo problemi né con lui né con nessun altro. Semplicemente mi ha fatto promesse non mantenute. Nella tournée negli States mi disse che i titolari saremmo stati io e Chiellini, con Bonucci che si sarebbe dovuto guadagnare il posto. Io in quel periodo avevo fatto una doppietta nella finale di Coppa Italia e stavamo parlando del rinnovo. Poi mi sono ritrovato quattro volte in panchina senza mai giocare. Mi sono sentito preso in giro e ho detto che non avrei mai più giocato alla Juve finché c'era lui".

La vita in Qatar: "Si sta meglio di quanto credessi. Si vive bene, c'è tranquillità e rispetto. Il calcio non sarà il più competitivo al mondo, ma sta crescendo soprattutto per il Mondiale del 2022. Le squadre migliorano e dall'estero arrivano grandi giocatori come Mandzukic e Brahimi. Mario l'ho ritrovato uguale a come l'avevo lasciato alla Juve, è un po' introverso ma un grande professionista pronto a dare tutto in campo. Ha fatto una scelta netta e ci vuole tempo per adattarsi, ma anche lui sta facendo una bella esperienza".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 14:11