Benatia contro Crozza, parole durissime: 'Ti aspetto a Vinovo'

Le polemiche per il dopo Real Madrid-Juventus non accennano a placarsi, anche se dalla sfida del Santiago Bernabeu è passata quasi un’intera settimana. Ma l’ormai famigerato rigore assegnato dall’arbitro Oliver al 93′ (e decisivo per l’eliminazione bianconera) continua a far discutere in ambienti calcistici e non. Tanto da sbarcare nel mondo della satira politica, con un nuovo nugolo di battibecchi, con toni che continuano ad essere decisamente aspri.

L’ultimo capitolo della vicenda è stato scatenato da Maurizio Crozza che, sempre attentissimo all’attualità del Paese nel senso più largo possibile, ha trattato la questione del rigore di Real-Juve nel corso della sua trasmissione ‘Fratelli di Crozza’ su Canale Nove. Lo spunto sono state le parole di Medhi Benatia, autore del discusso contatto con Lucas Vazquez che ha determinato la massima punizione e che si è così ricavato un ruolo da protagonista in uno dei monologhi del comico genovese. “Benatia, tu hai detto che quel rigore è stato uno stupro. Ma come è stato uno stupro? Stai attento a usare le parole, sei tu che hai fatto un’entrata del c… al 93′. Se però vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, prova a ficcartelo su per il c…, e un’idea a quel punto te la sei fatta”, sono state le durissime parole dell’ex imitatore (per quanto riguarda il mondo del calcio) di Arrigo Sacchi, Serse Cosmi e Massimo Ferrero.

Un attacco al quale il difensore della Juventus ha deciso di rispondere, utilizzando lo strumento delle Instagram Stories. E certo anche il nazionale marocchino non ci è andato per il sottile. “Imbecille testa di c…, non fai ridere nessuno. Se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto”, il suo altrettanto duro messaggio.

E la faccenda, c’è da scommetterci, non finirà certo qui.

SPORTAL.IT | 17-04-2018 06:25