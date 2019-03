Benatia: "Non ero felice alla Juve"

L'ex difensore della Juventus Medhi Benatia ha parlato del suo repentino addio ai bianconeri per l'Al-Duhail: "A dicembre ero in vacanza a Dubai. Ho parlato con mia moglie, i miei figli, che mi chiedevano sempre: 'Papà, perché non giochi?'. Mi bruciava dentro, non ero più felice. Ho lasciato una squadra di amici, ai quali sono molto legato. Però avrei voluto dare il mio contributo sul campo".

"Quando a inizio anno ho parlato con l'allenatore dopo il ritorno di Bonucci, lui è stato chiaro: 'Ho ancora bisogno di te, sei tra i centrali più forti al mondo e avrai spazio per giocare'. Purtroppo le cose poi sono cambiate, ma io non ho alcun problema anche con il mister: io guardo sempre avanti e gli auguro il meglio", ha dichiarato a Sky il centrale marocchino.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 16:10