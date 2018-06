Benatia pensa già al mercato

Un autogol e una rete subita da un certo Ronaldo dopo quattro minuti. Queste due piccole sbavature sono costate il Mondiale al Marocco, temporalmente la prima squadra ad essere eliminata da Russia 2018. Due sconfitte su due partite nonostante un gioco non disprezzabile e tante occasioni create, in particolare contro il Portogallo.

Questo il bottino della squadra di Renard, che rende orgoglioso a fine gara il capitano Mehdi Benatia: “Abbiamo mostrato cuore in entrambe le partite, siamo una squadra giovane e abbiamo un grande futuro davanti. Siamo comunque fieri di quanto abbiamo fatto, anche se qualcuno magari penserà che la nostra spedizione in Russia sia stata un fallimento e che nemmeno ci saremmo dovuti qualificare”.

Ora le vacanze, poi il mercato. Benatia non conosce il proprio destino, la permanenza alla Juventus non è certa, e allora intanto l’ex romanista si concentra sul… mercato dei giallorossi, sponsorizzando un compagno di Nazionale: "So che la Roma sta considerando Ziyech, lui è un grande giocatore, qualità incredibile. Gli ho detto che la Roma è una piazza particolare dove può fare bene, con una tifoseria molto bella e calorosa. Gli auguro di andare a giocare lì".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 20:45