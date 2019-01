Benatia si rivolge ai tifosi della Juventus

Medhi Benatia ha preteso e ottenuto la cessione dalla Juventus subito a gennaio, per volare in Qatar. Il difensore marocchino su Instagram si è rivolto ai tifosi bianconeri, spiegando la sua scelta che ha creato non pochi malumori e ha costretto la Juve a prendere un sostituto (Caceres).

"A luglio ero sicuro che avrei finito la carriera insieme a voi poi purtroppo la vita ti riserva delle sorprese e quindi ho dovuto cambiare i miei piani ma sempre con voglia di vincere determinazione e cercando di fare una scelta anche al livello famigliare. Capisco che qualcuno non vuole accettare la mia scelta ma vi chiedo solo di rispettarla. Forza Juve e cercate di vincere tutto, con questo gruppo splendido è tutto possibile".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 30-01-2019 10:55