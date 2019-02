Benatia spiega le sorprendenti ragioni dell'addio alla Juve

Il campionato del Qatar non è di certo il più qualitativo al mondo, ma è tra i più ricchi e punta in breve tempo ad attirare il maggior numero possibile di campioni come veicolo promozionale del Mondiale del 2022.

Il primo a farsi sedurre da una delle nuove frontiere del calcio internazionale è stato Medhi Benatia, autore di una scelta sicuramente coraggiosa durante il mercato di gennaio, quella di lasciare la Juventus e la possibilità di vincere tutto per sposare la causa dell’Al Duhail, formazione del massimo campionato qatariota della città di Doha, che ha vinto gli ultimi due campionati nazionali, che è allenata dal portoghese Rui Faria, ex collaboratore di José Mourinho e che ha riconosciuto a Benatia un super ingaggio.

In realtà la possibilità Triplete per la Juventus è svanita già poche ore dopo la cessione di Benatia, sostituito a Torino da Martin Caceres, non in campo nel quarto di finale di Coppa Italia perso malamente contro l’Atalanta, eppure il difensore marocchino è rimasto juventino, come si evince da quanto dichiarato durante la presentazione con il nuovo club, durante la quale l’ex romanista ha pure fatto un “appello” all’amico e compagno per pochi mesi Cristiano Ronaldo: “Come sapete bene, lascio molti amici, penso a Matuidi e Pjanic. Fratelli, mi mancate. Ronaldo può giocare fino a 40 anni facilmente. Gli faccio tanti auguri e gli chiedo di portarci in finale di Champions”.

Benatia è poi entrato nel merito delle ragioni che lo hanno portato ad accettare il trasferimento, che non sono solo di natura economica: “Penso che tutti dovrebbero rispettare la mia scelta, perché è stata quella più giusta per me e la mia famiglia. Voglio che i miei figli crescano in un ambiente islamico".

Chiari gli obiettivi: "Ho giocato con grandi club come Roma, Bayern e Juve. Ho vinto tanto, ora ho altri obiettivi. Penso che possiamo vincere la AFC Champions League’.



