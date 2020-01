Benedetta Moresco incanta in Florida

Benedetta Moresco si è imposta con 212 (71 70 71, -4) colpi nell'Annika Invitational USA, il prestigioso torneo giovanile disputato al World Golf Village (Slammer & Squire Course, par 72) di St. Augustin in Florida. E' iniziato così sotto i migliori auspici anche il 2020 degli azzurri dopo il 2019 nel quale è stato registrato il record di vittorie complessive in campo internazionale con ben 41 (22 dei pro e 19 degli amateur) superando il primato precedente di 34 del 2018.

In un giro finale molto combattuto la Moresco, leader dopo due giri, è stata raggiunta alla buca 15 da Sadie Englemann, ma alla buca 16 con un birdie ha preso il vantaggio determinante relegando la texana al secondo posto con 214 (-2). L'azzurra ha girato in 71 (-1) colpi con un'andatura altalenante, ma molto efficace fatta di cinque birdie e di quattro bogey. In terza posizione con 217 (+1) le altre americane Rose Zhangh, Paris Hilinski e Megha Ganne e in 25esima con 225 (71 74 80, +9) Carolina Melgrati, la seconda azzurra in gara.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 23:40