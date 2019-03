Benedetta Parodi sbotta con Le Iene. E poi si scioglie in lacrime

Per Benedetta Parodi lo scherzo è riuscitissimo. Stavolta la conduttrice e giornalista, complice il marito e collega Fabio Caressa, è finita nelle trame de Le Iene come lei stessa ammette: “Questa mattina volevo ringraziare le centinaia di persone che mi hanno scritto su Instagram per solidarietà materna dopo aver visto lo scherzo delle Iene”.

“Dopo aver subito questo scherzo avevo una sensazione di fastidio, mi sentivo molto a disagio per essere andata in escandescenza e non volevo che andasse in onda perché, fondamentalmente, sono una timida. Mi hanno colpito sul vivo ed ero un po’ timorosa e invece la mia reazione è stata apprezzata. Ho avuto una paura mostruosa che facessero male a mia figlia e quindi nel sollievo mi sono messa a piangere. Iene disgraziate”

Ma di che scherzo si tratta? Premettiamo che Le Iene, in questa specifica occasione, hanno combinato pubblico e privato architettando una vera messa in scena per la protagonista del ricettario televisivo più ad aggiornamento continuo di sempre.

La figlia sedicenne di Benedetta, Matilde Caressa, si finge innamorata persa del collega cuoco quarantenne con cui la mamma dovrebbe collaborare. La reazione della Parodi è visibilmente alterata, alla notizia di questa possibile relazione tra i due. “Ma chi ti ha dato il permesso?”, chiede quando la contatta al telefono. “Ma sei impazzita? Ma quanti anni pensi di avere?”, chiede alla figlia. I toni si accendono molto rapidamente: “Ma come ca..o ti è venuto? Potrebbe essere tuo padre! Ma voi due? Tu e lui? Ma che ca..o ti è preso per la testa? È un vecchio per te”. La figlia le dice che sta prendendo un aperitivo con lui. “Ma hai 16 anni. Ora prendi il taxi, è troppo tardi per la

“Ha oltre 30 anni, viene a casa mia, lavora con me e senza dirmi niente dà un appuntamento ad una ragazzina di 16 anni. Ma secondo te cosa vuole?”, dice una concitata Benedetta. La figlia Matilde le spiega che è un ragazzo carino, con il quale si è trovata bene. “Ok, sarà il tuo migliore amico”, risponde sarcastica lei. “Ma se lui ti ha invitato è perché in realtà ha altre mire. Ma svegliati Matilde, svegliati. Li conosco meglio di te gli uomini. Questo esce con te perché vuole tr*******”, la chiosa con tanto di minaccia finale.

Il giorno successivo la Parodi scopre che Matilde si è fatta regalare un tatuaggio: “Almeno so cosa stanno facendo in quella casa. Comunque Matilde è completamente fuori controllo. Adesso si becca una punizione… Ha sbandato per questo qua. Maledetto!”. La giornalista a questo punto si dirige verso casa dello chef e per allontanare la figlia arriva a prenderla pr i capelli. Quando scopre che il tutto si conclude con un pianto liberatorio che è anche un segnale chiaro di sollievo.

VIRGILIO SPORT | 11-03-2019 10:50