Benedetta Pilato qualificata per Tokyo nei 100 rana

La fenomenale 15enne tarantina Benedetta Pilato ha vinto i 100 rana femminili agli assoluti invernali in vasca lunga di Riccione e nuotando in 1’06”02 vince il tricolore, si prende il record italiano migliorando l’1’06”36 nuotando da Martina Carraro a Gwangju e soprattutto si qualifica per Tokyo 2021.

Quello di Benedetta è il quarto tempo europeo di sempre, nella finale Carraro è arrivata seconda in 1’06”58 mancando la qualificazione olimpica per 8 centesimi, terza Arianna Castiglioni in 1’07”01. Si qualifica anche Thomas Ceccon nei 100 dorso maschili in 52”84, anch’esso record italiano. Federica Pellegrini vince i 200 stile libero in 1’57”58, che per la miglior Divina è un tempo di routine ma per quella di adesso, anche bloccata dal Covid-19, è pttimo.

OMNISPORT | 17-12-2020 19:02