Benedetta Pilato squalificata: "Gara orribile"

Grande delusione nel nuoto azzurro: la giovane promessa Benedetta Pilato è stata squalificata nella batteria dei 100 metri rana donne. L’Azzurra ha nuotato nettamente al di sotto delle sue potenzialità, e poi è stata esclusa dai giudici.

Queste le sue parole: “Gara orribile, adesso vedo perché mi hanno squalificato. Mi sentivo bene nel riscaldamento, non ho idea di cosa è successo. Pressione? può darsi, non lo so vediamo a mente fredda cosa è successo”.

OMNISPORT | 25-07-2021 12:58