Benedetta Pilato non si guarda più indietro: tempo impressionante a Roma. Curtis sfiora il record nei 50, si rivede Martinenghi

La nuotatrice pugliese si è messa definitivamente alle spalle le polemiche degli ultimi mesi e macina tempi da record: a Roma firma il miglior crono europei sui 50 rana. Curtis incanta negli Stati Uniti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Benedetta Pilato non si guarda più indietro. Le polemiche del passato sono definitivamente chiuse in un cassetto con la pugliese che ora pensa solo alla piscina. E i risultati degli ultimi tempi premiano questo atteggiamento di uno dei talenti più cristallini del nuoto italiano. Dopo aver rinunciato agli Europei in vasca corta, l’azzurra ora ha intenzione di essere protagonista alla rassegna continentale di Parigi. E in quell’occasione vogliono recitare un ruolo importante anche Sara Curtis e Nicolò Martinenghi.

Benedetta Pilato: show a Roma

Benedetta Pilato ha deciso di mettersi definitivamente alle spalle le polemiche e le voci dei mesi scorsi. La nuotatrice pugliese ora si concentra solo sulla piscina e i risultati le stanno dando pienamente ragione. Qualche giorno fa l’azzurra era scesa in acqua per il Meeting Intercentri mettendosi alla prova nei 100 rana, e la sua prova era stata da applausi con un 1’05”80 che vale la quarte migliore prestazione mondiale dell’anno. Una gara che ha riscattato anche la prova un po’ deludente degli Assoluti dove si era vista sfuggire il pass per gli Europei andato nelle mani di Lisa Angiolini.

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Nella distanza più corta, il biglietto per Parigi era già stato staccato ma Benedetta Pilato ha deciso di regalare una prestazione impressionante con l’azzurra che alle prove regionali che si sono tenute a Roma è scesa sotto il muro dei 30 secondi con il crono di 29”93 che vale la migliore prestazione stagione a livello europeo. Un tempo che la potrebbe vedere tra le favorite all’oro ai prossimi Europei.

Sara Curtis sfiora il record nei 50 stile

La lunga marcia di avvicinamento verso gli Europei continua anche per Sara Curtis. La nuotatrice azzurra nel fine settimana si è messa in evidenza al Qualifier di Stafford in Virginia ottenendo prestazioni molto incoraggianti, soprattutto nei 50 stile. Nella sua distanza “preferita”, la giovanissima azzurra ha dato spettacolo nei 50 stile nella prova in programma sabato chiudendo in 24”31 a soli due centesimi da record italiano che aveva fatto registrare lo scorso aprile ai campionati italiani di Riccione. Curtis ha dimostrato un’ottima condizione anche nei 100 stile che a Stafford ha vinto con il tempo di 53”76, un buon crono anche se distante dal record italiano che aveva sconvolto tutti agli Assoluti del 2025. Vittoria anche nei 50 dorso ma anche in questo il crono di 28”02 è piuttosto lontano dalla sua miglior prestazione di 27”33.

Si rivede Nicolò Martinenghi

Il 2026 di Nicolò Martinenghi non è andato secondo previsioni. Il campione olimpico ha infatti dovuto rinunciare a molte gare, comprese gli Assoluti, per un infortunio alla spalla che ha condizionato la sua preparazione. L’azzurro ora punta il mirino sul Settecolli di Roma per sperare di ottenere il pass per gli Europei e ha cominciato il suo percorso di avvicinamento a quell’appuntamento con un test a Piacenza sui 50 rana in cui ha nuotato in 27”02. Una prova giusto per testare la condizione in vista di Roma ma soprattutto un’ottima notizia per i tanti tifosi italiano che non vedevano l’ora di rivederlo in acqua.