Benevento, adesso Sandro è un problema

Sandro è diventato un problema per il Benevento.

I sanniti sono alle prese con il futuro del brasiliano che ha già fatto sapere di non voler rimanere in serie B: come si legge su ‘ll Mattino’ Vigorito sarebbe intenzionato a riscattarlo dall’Antalyaspor per 2,3 milioni di euro ma il rischio è poi quello di non rientrare nell’investimento fatto.

Il contratto di Sandro è infatti molto oneroso e, nonostante le tante voci circolate, nessun club si è fatto realmente fatto avanti per prenderlo.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 13:10