Benevento, altri due pretendenti per la panchina

Si allunga la lista dei possibili pretendenti per la panchina del Benevento. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nel mirino degli Stregoni ci sarebbe Eugenio Corini, che nonostante la promozione in serie A con il Brescia non è così sicuro di restare ad allenare le Rondinelle anche nella prossima stagione. Sul tecnico ci sarebbe anche il Palermo.

Il nome spinto da Il Mattino è invece Beppe Iachini, che in questa stagione ha guidato per alcuni mesi l'Empoli prima dell'esonero di marzo. C'è attesa per la conferenza stampa di giovedì del presidente Oreste Vigorito, in cui verrà ufficializzata la separazione consensuale con Cristian Bucchi.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 12:28