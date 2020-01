Benevento, Antei si opera: caccia al sostituto

“Il Benevento Calcio comunica che l’atleta Luca Antei, alla presenza del medico sociale dott. Stefano Salvatori, sarà sottoposto, in data 17 gennaio 2020, ad operazione di ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso la clinica Hocrum di Innsbruck diretta dal Prof. Christian Fink. Il calciatore inizierà già nei prossimi giorni un percorso fisioterapico-riabilitativo in preparazione dell’intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati intorno ai 7-8 mesi”.

Con questo breve comunicato il club sannita ha ufficializzato i lunghissimi tempi di recupero del difensore 27enne, infortunatosi nella partita giocata dalle ‘Streghe’ contro l’Ascoli. Per rimediare all’assenza di Antei, la dirigenza sannita è già al lavoro per regalare un sostituto a Filippo Inzaghi: il nome più gettonato, secondo quanto riportato da ‘Serie B News’, è al momento quello di Roger Ibañez, attualmente in forza all’Atalanta ma poco impiegato da Gasperini.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 21:36