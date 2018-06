Benevento-Atalanta: ballano tanti nomi sul mercato

Le strade di Benevento e Atalanta si stanno intrecciando spesso sul mercato.

I due club stanno parlando da settimane e sono tanti i nomi in ballo: ai bergamaschi piace molto il talento degli stregoni Enrico Brignola ma la concorrenza non manca.

Per provare a superare tutti l’Atalanta ha proposto a Vigorito dei profili molto interessanti per la cadetteria: stiamo parlando dell’esterno d’attacco Capone e di due mezz’ale di qualità e quantità come Valzania e Pessina.

Capone, in particolare, stuzzica la dirigenza sannita: a giorni sono attese novità.

