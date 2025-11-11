Benevento, sembra Groundhog Day: Auteri esonerato di nuovo, panchina a Floro Flores

Nonostante il 3-0 rifilato al Foggia e il terzo posto in classifica, il Benevento volta pagina. Una decisione che sorprende nei tempi ma non nelle intenzioni, e che riapre il dibattito sulla continuità tecnica

Come in Groundhog Day, il Benevento si risveglia sempre nello stesso giorno. Non bastano vittorie, non bastano i gol: il tempo, a volte, sembra scorrere in cerchio nel Sannio. Dopo il rotondo 3-0 inflitto al Foggia, il club giallorosso ha deciso di sollevare nuovamente dall’incarico Gaetano Auteri, affidando la squadra al tecnico della Primavera Antonio Floro Flores.

Un cambio inatteso solo in apparenza, perché – come spesso accade – le decisioni più importanti maturano nel silenzio dei corridoi societari.

Il comunicato del Benevento: parole di circostanza per una scelta già scritta

La nota ufficiale del Benevento è arrivata nella mattinata successiva alla vittoria allo “Zaccheria”, e non ha lasciato spazio a interpretazioni emotive:

“Il Benevento desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Un messaggio istituzionale, asciutto, quasi burocratico, che sancisce la fine di un rapporto mai totalmente solido. La società giallorossa, pur riconoscendo l’impegno del tecnico siciliano, ha preferito voltare pagina. E lo ha fatto con tempi che sorprendono: l’esonero è arrivato nel momento in cui la squadra era terza in classifica, a soli due punti dal primo posto.

La storia che si ripete: Auteri, due esoneri in un anno

È il secondo addio tra Auteri e il Benevento nel 2025. Il primo, lo scorso febbraio, si era chiuso con un richiamo dopo appena cinque giornate, segno di una fiducia mai del tutto spenta ma continuamente messa alla prova. Questa volta, invece, il sipario è calato subito dopo una delle migliori prestazioni stagionali.

La sensazione è che la decisione fosse già nell’aria e che neppure la vittoria a Foggia sia bastata a invertire un destino già scritto. Ma resta un interrogativo pesante: può una squadra trovare continuità se la guida tecnica cambia a ogni scossa d’umore?

Il Benevento stava costruendo un’identità, eppure la Coppa Italia e qualche passo falso di troppo hanno riacceso le incertezze. Così, ancora una volta, il progetto riparte su altri presupposti.

Panchina a Floro Flores: la soluzione interna che accende la curiosità

Il testimone passa ora ad Antonio Floro Flores, ex attaccante e allenatore della Primavera del Benevento. Una scelta interna, di equilibrio e transizione, in attesa che la dirigenza valuti i prossimi passi. Il mister conosce bene l’ambiente, il gruppo e le pressioni di una piazza ambiziosa come quella sannita.

Da tecnico giovane e carismatico, potrà contare su entusiasmo e sulla voglia di dimostrare che anche una “soluzione temporanea” può lasciare il segno. Nel frattempo, i tifosi osservano e attendono: e se nel Groundhog Day del Benevento la mattina dopo sembra uguale alla precedente, l’auspicio è che Floro Flores sappia dare vita a una svolta di metodo e di approccio.