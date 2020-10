Benevento-Bologna 1-0: Lapadula fa volare le Streghe

Il Benevento vola. Seconda vittoria in tre giornate per le Streghe, che dopo la Sampdoria battono anche il Bologna. Al ‘Vigorito’ finisce 1-0 per i giallorossi, decisiva un’inzuccata di Lapadula.

Inzaghi lancia Iago Falque sulla trequarti a sostegno di Moncini con Caprari, Hetemaj e Ionita ai fianchi di Schiattarella, i terzini sono Letizia e Foulon. Mihajlovic propone Medel in difesa, conferma il giovane Hickey a sinistra e lascia di nuovo fuori Orsolini preferendogli Skov Olsen.

Nei primi 20′ sia Benevento che Bologna perdono un titolare: prima Moncini si fa male all’inguine (dentro Lapadula), poi è Medel che esce in lacrime per un guaio muscolare e fa posto a Danilo. Il brivido maggiore lo regala Barrow, che con una splendida azione personale dribbla anche Montipò in uscita ma si fa chiudere in extremis dal portiere sannita.

Caprari e Skov Olsen accendono l’avvio di ripresa andando ad un passo dal vantaggio, vantaggio che trova Lapadula di testa sugli sviluppi di corner. Il Bologna reagisce con veemenza e trova l’1-1 con Svanberg in mischia, ma il VAR annulla per precedente mani di De Silvestri.

Nel finale Barrow sfiora il pari spedendo alto di testa dopo un’uscita da dimenticare di Montipò, che si supera sul tiro di Sansone dal limite a pochi minuti dal termine. Assalto felsineo, i sanniti conservano il minimo vantaggio e salgono a 6 punti.

IL TABELLINO

BENEVENTO-BOLOGNA 1-0

MARCATORI: 66′ Lapadula

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj (62′ Dabo), Schiattarella (73′ Improta), Ionita; Caprari (62′ Sau), Iago Falque (74′ Tuia); Moncini (15′ Lapadula). All. F. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (78′ Sansone), Medel (19′ Danilo), Tomiyasu, Hickey (67′ Denswil); Schouten, Svanberg (78′ Vignato); Skov Olsen (68′ Orsolini), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Svanberg (BO), Schiattarella (BE), Foulon (BE)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 04-10-2020 17:05