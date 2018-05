Benevento, Bucchi in pole per la panchina

Il Benevento è al lavoro per programmare la prossima stagione.

Una stagione che inizierà con la scelta del nuovo tecnico. Tra i possibili sostituti di Roberto De Zerbi c’è sicuramente Christian Bucchi, allenatore che non ha fatto bene con il Sassuolo (esonerato a novembre) ma che si rese protagonista due anni fa di una grande annata in B con il Perugia.

Il tecnico romano è in pole ma la dirigenza giallorossa segue comunque altri profili per la panchina come Ivan Juric, Gianluca Grassadonia e Massimo Drago.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 17:50