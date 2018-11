Benevento, Bucchi traballa

Cristian Bucchi a rischio esonero. Non è bastato il cambio di modulo per il Benevento, che non è andato oltre il pareggio contro il Carpi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, con 2 vittorie nelle ultime 6 gare la panchina di Bucchi non è più così salda: il recupero di domenica con lo Spezia diventa già decisivo.

"Spiegare gli ultimi cinque minuti è complicato. Ogni partita si vivrà sul filo e bisogna cercare l'episodio positivo a nostro favore. Questa squadra deve fare di più. Dopo una prestazione del genere non puoi tornare a casa con un solo punto ed è una cosa che non deve accadere, al di là dell'avversario. Non si può in due minuti rimettere in gioco una partita sudata e dominata. Cosa ho detto ai ragazzi? Resta tra noi. E' ovvio che non sono contento", le sue parole dopo il pareggio.

SPORTAL.IT | 11-11-2018 12:10