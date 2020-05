Benevento, Caldirola non ha dubbi sulla ripresa

Anche la Serie B è in attesa di capire se e come potrà ripartire dopo lo stop per la pandemia di coronavirus. Per Luca Caldirola, difensore del Benevento capolista, è ora di sciogliere ogni riserva: "Bisogna andare avanti – ha dichiarato nel corso di un'intervista a 'Radio Punto Nuovo' -, se non si dovesse riprendere la situazione diventerebbe ancora più problematica per quanto riguarda lo sport. Se si ricomincia, i vari medici e le persone che si occupano dei rischi indicheranno regole meticolose".

"Ovviamente non c'è il rischio zero – ha aggiunto Caldirola -, puoi contagiarti anche al bar, al ristorante. Le società per mandarci in ritiro hanno da affrontare dei costi, siamo professionisti e non stiamo in giro tutto il giorno: campo e famiglia, non c'è rischio di contagio".

Il difensore ha poi parlato dei verdetti finali del torneo cadetto e dell'obiettivo promozione, che sembrava a un passo all'epoca dello stop, ormai oltre due mesi fa: "La meritocrazia farà il suo corso, l'anno prossimo giocheremo in Serie A".

SPORTAL.IT | 19-05-2020 15:59