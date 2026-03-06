Benevento-Catania, moviola: scintille tra i tecnici e niente stretta di mano, l’arbitro vede solo giallo, inutile ricorso all’FVS

La prova dell’arbitro Drigo al Vigorito nel big-match del turno infrasettimanale di C al microscopio, il fischietto di Portogruaro ne ha ammoniti sei

Severo ma giusto l’arbitro Drigo che ha ammonito sei giocatori in Benevento-Catania, big-match di C vinto dalle streghe per 2-1 con gol decisivo allo scadere. La gara era delicatissima e carica di tensioni, dopo il botta e risposta dei due tecnici Toscano e Floro Flores. Prima dell’ultima partita l’allenatore del Catania aveva detto: “Se ci aspettiamo qualcosa da Potenza dove gioca il Benevento? Noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Dobbiamo concentrarci solo sulla Salernitana, anzi farò spegnere anche i telefonini…”.

L’accusa di Floro Flores

L’allenatore del Benevento Floro Flores rispose duramente: “Ha detto una cavolata. Un allenatore quando dice questo non è mai vero, perchè fondamentalmente se io a Potenza vinco o perdo mi interessa il risultato del Catania a Salerno. E’ facile essere ipocriti oggi, io quando finirò di giocare la mia gara guarderò Salernitana-Catania sperando in un risultato negativo del Catania. E’ il calcio. L’ipocrisia non fa parte del mio essere. Dicono che il Catania sia avvantaggiato per avere in panchina un allenatore che ha vinto tanti campionati di C? Io ho 600 partite tra Serie A e B, probabilmente qualcun altro non ce le ha. Non cado in queste provocazioni, queste sono chiacchiere da bar”.

Benevento-Catania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. I due tecnici non si sono salutati nè prima nè dopo la gara. Regolare al 22′ il gol di testa di Lunetta che porta il Catania in vantaggio, così come tre minuti dopo il pareggio di Lamesta su punizione. Primo giallo al 33′, è per Della Morte. Al 48′ ammonito Di Noia. Al 57′ giallo a Casasola per fallo su Scognamillo.

Al 59′ gomitata in faccia di Quaini al limite, l’arbitro non concede il rosso ma solo l’ammonizione e il Benevento si gioca il jolly dell’Fvs ma anche dopo aver rivisto le immagino il direttore di gara non cambia ide. Al 67′ giallo a Pieraccini, al 71′ ammonito Pierozzi. Regolare all’87’ il gol di Mignani che regala il successo alle streghe per 2-1.

La polemica negli spogliatoi

La polemica tra i due tecnici è continuata nel dopo-gara. Toscano ha detto: “Floro Flores? Sono abituato a non giudicare le persone che non conosco. So quanto è bello e difficile questo mestiere. Poi finisce la partita e finisce tutto. Non entro nel merito sulle sue dichiarazioni. Mi sarebbe piaciuto salutarlo con più piacere, ma dopo quello che ho sentito non mi piace entrare in discorsi da bar. Gli faccio i complimenti e gli auguro una grande carriera”.

Amareggiato il tecnico del Benevento: “Gli ho voluto chiedere scusa, ma non le ha accettate. Pazienza. Capisco ma ripeto: io gli chiedo scusa, se vuole accettarle bene se no ce ne faremo una ragione”.

Chi è l’arbitro Drigo

Mattia Drigo di Portogruaro, la scelta della Can-C per Benevento-Catania, è al terzo anno di C ed è considerato in rapida ascesa. In carriera aveva diretto già big-match ed ha una media di circa 4–5 cartellini gialli a partita, segno di uno stile abbastanza severo nella gestione disciplinare.

I precedenti con le due squadre

C’era un sol precedente con i sanniti, il ko contro il Latina del 3 ottobre scorso. Tre invece gli incroci con i siciliani (una vittoria, un pari e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Della Mea di Udine e Vincenzo Russo di Nichelino con quarto uomo Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata e operatore FVS Luigi Ferraro di Frascati, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Della Morte, Di Noia, Casasola, Quaini, Pieraccini, Pierozzi.