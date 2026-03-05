Benevento-Catania la stagione in una sera: Vigorito sold out, maxischermo al Massimino e caos biglietti

Serata da main event in scena allo stadio Vigorito. Il Benevento può chiudere i giochi per la promozione diretta in serie B, Catania che prova a riaprire il campionato

Ci sono partite che pesano come macigni su una stagione e il big match di questa sera tra Benevento-Catania è esattamente questo: la partita di gala del girone C di Serie C mette di fronte la capolista e la sua più diretta inseguitrice.

Il teatro della sfida sarà lo stadio “Ciro Vigorito”, pronto ad accendersi per una notte che promette tensione, emozioni e significati pesantissimi. Da una parte il Benevento, che ha costruito il proprio primato con continuità e solidità, dall’altra la formazione sicula, l’unica squadra che finora è riuscita a restare davvero agganciata alla vetta.

Insomma una partita non scontata che ha il sapore di uno spareggio anticipato e che potrebbe indirizzare in modo decisivo la corsa alla promozione diretta in serie B.

Benevento, il fortino del Vigorito per difendere il primato

Il Benevento arriva alla sfida con la consapevolezza di avere tra le mani un’occasione enorme (il vantaggio di sette punti può allargarsi a dieci). I campani, infatti, hanno guidato il campionato con autorevolezza, dimostrando equilibrio e maturità nei momenti più delicati della stagione, costruendo il proprio primato grazie a una difesa solida e a un attacco capace di colpire con cinismo quando serve.

In più c’è il fattore Vigorito: davanti al proprio pubblico il Benevento ha spesso alzato il livello delle prestazioni, trasformando lo stadio in una vera e propria roccaforte. Ed è proprio qui che gli stregoni vogliono piazzare il colpo che potrebbe rappresentare l’allungo decisivo in classifica, una vittoria permetterebbe infatti di tenere a distanza la rivale più pericolosa e di lanciare un segnale forte a tutto il girone, mettendo difatti il lucchetto alla stagione.

Catania, l’occasione per riaprire tutto

Se la squadra di Floro Flores gioca per difendere il primato, il Catania arriva al Vigorito con un obiettivo opposto ma altrettanto chiaro: riaprire il campionato. I rossazzurri – reduci dal pareggio contro la Salernitana – sanno bene che questa partita rappresenta uno snodo fondamentale della loro stagione.

Espugnare il campo della capolista significherebbe ridurre il distacco e riportare pressione sulla squadra sannita nelle ultime giornate. Una sconfitta, al contrario, rischierebbe di complicare la rincorsa al primo posto. È proprio questo equilibrio tra rischio e opportunità a rendere la sfida così affascinante.

Trasferta vietata: niente tifosi etnei al Vigorito

La vigilia di Benevento-Catania si è accesa anche fuori dal campo. La trasferta dei tifosi rossazzurri è stata infatti vietata ai residenti in Sicilia dopo il provvedimento arrivato nelle ore precedenti alla gara, una decisione che ha inevitabilmente fatto discutere considerando che molti sostenitori avevano già acquistato il biglietto per il settore ospiti.

Il club etneo, infatti, aveva provato a ribaltare la situazione con un ricorso d’urgenza al TAR, ma il tentativo non ha portato all’esito sperato: il ricorso è stato respinto e la sfida del Vigorito si giocherà senza la presenza organizzata dei tifosi del Catania provenienti dall’isola. Il club siciliano per alleviare questa cosa, metterà a disposizione il maxischermo al Massimino (consentito l’accesso alla tribuna con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata del settore).

Insomma il divieto alla trasferta è una decisione che cambia inevitabilmente il clima sugli spalti: se da una parte il pubblico di casa è pronto a spingere il Benevento in uno degli appuntamenti più importanti della stagione, dall’altra il Catania dovrà affrontare la trasferta senza il sostegno del proprio popolo, fattore che negli ultimi anni ha spesso rappresentato una spinta importante nelle partite più delicate.

Le probabili formazioni del big match

Il Benevento dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1, sistema che ha garantito equilibrio e qualità offensiva. In porta spazio a Vannucchi, con Pierozzi e Romano sugli esterni difensivi e la coppia centrale composta da Scognamillo e Saio. In mezzo al campo agiranno Prisco e Maita, chiamati a gestire ritmo e costruzione del gioco. Sulla trequarti il talento non manca: Lamesta, Tumminello e Della Morte dovrebbero muoversi alle spalle di Salvemini, riferimento offensivo della squadra giallorossa.

Il Catania dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Dini, protetto dal trio difensivo formato da Pieraccini, Miceli e Celli. Sulle corsie laterali spazio alla spinta di Casasola e Donnarumma, mentre in mezzo al campo Quaini e Corbari avranno il compito di dare equilibrio alla squadra. Sulla trequarti agiranno Lunetta e D’Ausilio a supporto dell’unica punta Roflini.

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores.

Catania (3-4-2-1): Dini; Celli, Pieraccini, Miceli; Casasola, Quaini, Corbari, Donnarumma; D’Ausilio, Lunetta; Roflini. Allenatore: Toscano.