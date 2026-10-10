Benevento-Cesena 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6a giornata. Statistiche, pillole, numeri e curiosità per capire la partita Benevento-Cesena

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Serie B 2026-27, 6a giornata: allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00, va in scena Benevento–Cesena. I giallorossi sono 9° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 6 gol fatti, 5 subiti), mentre i bianconeri sono 7° anch’essi a quota 7 (1 vittoria, 4 pareggi, 0 sconfitte; 7 gol segnati, 6 incassati). Sfida da zona playoff: Benevento in crescita e Cesena ancora imbattuto, con equilibrio e margini per un match a scacchi.

Le ultime partite giocate

Benevento arriva da un percorso altalenante ma in progresso, con due successi nelle ultime tre. Cesena macina punti con solidità: serie di pareggi e una vittoria esterna indicano compattezza e capacità di soffrire. Entrambe hanno raccolto 7 punti nelle ultime cinque di campionato.

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Benevento ko x ko ok ok Cesena x ok x x x

Nelle ultime 5 partite Benevento ha totalizzato 7 punti; anche Cesena ne ha raccolti 7. Dettaglio risultati:

Benevento

Benevento-Modena 1-2; Benevento-Südtirol 1-1; Ascoli-Benevento 1-0; Benevento-Verona 3-1; Carrarese-Benevento 0-1

Cesena

Cesena-Sampdoria 1-1; Virtus Entella-Cesena 1-2; Cesena-Mantova 1-1; Cesena-Cremonese 2-2; Juve Stabia-Cesena 1-1

L’arbitro di Benevento-Cesena

Dirige Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti COSTANZO e RICCI, IV ufficiale MARCHETTI; al VAR PICCININI e AVAR DI VUOLO (on site al Ciro Vigorito). In questa Serie B 2026-27 Ferrieri Caputi ha diretto 1 gara: 0 rigori, media 5 cartellini a partita (4 gialli e 1 rosso), 33 falli sanzionati e 3 offside.

Arbitro: FERRIERI CAPUTI

FERRIERI CAPUTI Assistenti: COSTANZO – RICCI

COSTANZO – RICCI IV: MARCHETTI

MARCHETTI VAR: PICCININI

PICCININI AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti (pillole)

Partita dal peso specifico alto tra un Benevento in ascesa e un Cesena coriaceo. I precedenti recenti in Serie B raccontano equilibrio, mentre il trend attuale apre scenari tattici intriganti: i giallorossi arrivano con fiducia dopo aver rialzato i giri in casa, i bianconeri si presentano imbattuti, organizzati e con un attacco cinico nelle prime frazioni. Occhio alla pressione alta del Benevento, capace di trasformare recuperi offensivi in occasioni pulite, e al feeling con il gol di Cristian Shpendi, partito a razzo. Tra le storie nella storia: la possibile striscia casalinga di David Okereke, il primato di conclusioni post-pressing della squadra di casa, e la costanza del Cesena nei primi tempi. Segnali chiari di una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli: transizioni rapide, palle inattive e gestione delle energie nel secondo tempo.

Precedenti recenti: un successo a testa nel 2016/17 in B. All’andata vinse il Benevento 2-1, al ritorno 4-1 per il Cesena .

2-1, al ritorno 4-1 per il . Benevento a caccia del tris: dopo i colpi con Verona (3-1) e Carrarese (1-0), sogna tre vittorie di fila in B come nell’aprile 2022.

a caccia del tris: dopo i colpi con (3-1) e (1-0), sogna tre vittorie di fila in B come nell’aprile 2022. Striscia di pareggi: il Cesena arriva da tre X consecutive e non ne colleziona quattro di fila in B da ottobre 2016.

arriva da tre X consecutive e non ne colleziona quattro di fila in B da ottobre 2016. Pressing produttivo: il Benevento guida il campionato per tiri generati da recupero alto (13) e due gol nati così.

guida il campionato per tiri generati da recupero alto (13) e due gol nati così. Partenze sprint: considerando solo i primi tempi, il Cesena sarebbe secondo con 12 punti; miglior attacco parziale con 5 reti.

sarebbe secondo con 12 punti; miglior attacco parziale con 5 reti. Uomo-casa: David Okereke può segnare in due gare interne di fila, gli era riuscito in B nell’aprile 2019 con lo Spezia.

può segnare in due gare interne di fila, gli era riuscito in B nell’aprile 2019 con lo Spezia. Bomber in serie: Cristian Shpendi è andato a segno in tutte le prime cinque giornate; impresa vista in B solo con Francesco Tavano nel 2011/12.

Le statistiche stagionali di Benevento e Cesena

Possesso più alto per il Benevento (48,6%) contro il 44,5% del Cesena, che però è più preciso al tiro (36,4% vs 31,0%). I giallorossi hanno segnato 6 reti e concesso 5 gol (media 1,0 subiti a gara), i bianconeri 7 fatti e 6 incassati (1,2 di media). Nelle transizioni il Benevento converte bene i recuperi alti; il Cesena è solido dietro (159 respinte) e letale con Shpendi.

Marcatori e primati: per il Benevento guida Francesco Salvemini (2 gol), top assist Mattia Maita (2). Più ammonizioni: Christian Kouan (3); più espulsioni: Antonio Prisco (1). Clean sheet portiere: Gianmarco Vannucchi 1. Per il Cesena capocannoniere Cristian Shpendi (6), uomo-assist Dimitri Bisoli (2). Più gialli: Shpendi (3); rosso: Antonio David (1). Clean sheet portiere: Alessandro Siano 0.

Benevento Cesena Partite giocate 5 5 Vittorie 2 1 Pareggi 1 4 Sconfitte 2 0 Gol segnati 6 7 Gol subiti 5 6 Media gol subiti a partita 1,0 1,2 Possesso palla (%) 48,6 44,5 Tiri nello specchio 18 16 Percentuale tiri in porta 31,0 36,4 Cartellini gialli 11 9 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Francesco Salvemini 2 Cristian Shpendi 6 Top assist Mattia Maita 2 Dimitri Bisoli 2 Portiere: clean sheet Gianmarco Vannucchi 1 Alessandro Siano 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Benevento-Cesena? Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00 (6a giornata di Serie B). Dove si gioca Benevento-Cesena? Allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Chi è l’arbitro di Benevento-Cesena? Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Costanzo e Ricci, IV Marchetti, VAR Piccinini, AVAR Di Vuolo.