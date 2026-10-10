Benevento-Cesena 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6a giornata: allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00, va in scena Benevento–Cesena. I giallorossi sono 9° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 6 gol fatti, 5 subiti), mentre i bianconeri sono 7° anch’essi a quota 7 (1 vittoria, 4 pareggi, 0 sconfitte; 7 gol segnati, 6 incassati). Sfida da zona playoff: Benevento in crescita e Cesena ancora imbattuto, con equilibrio e margini per un match a scacchi.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Benevento-Cesena
- Statistiche interessanti (pillole)
- Le statistiche stagionali di Benevento e Cesena
Le ultime partite giocate
Benevento arriva da un percorso altalenante ma in progresso, con due successi nelle ultime tre. Cesena macina punti con solidità: serie di pareggi e una vittoria esterna indicano compattezza e capacità di soffrire. Entrambe hanno raccolto 7 punti nelle ultime cinque di campionato.
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Nelle ultime 5 partite Benevento ha totalizzato 7 punti; anche Cesena ne ha raccolti 7. Dettaglio risultati:
- Benevento
Benevento-Modena 1-2; Benevento-Südtirol 1-1; Ascoli-Benevento 1-0; Benevento-Verona 3-1; Carrarese-Benevento 0-1
- Cesena
Cesena-Sampdoria 1-1; Virtus Entella-Cesena 1-2; Cesena-Mantova 1-1; Cesena-Cremonese 2-2; Juve Stabia-Cesena 1-1
L’arbitro di Benevento-Cesena
Dirige Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti COSTANZO e RICCI, IV ufficiale MARCHETTI; al VAR PICCININI e AVAR DI VUOLO (on site al Ciro Vigorito). In questa Serie B 2026-27 Ferrieri Caputi ha diretto 1 gara: 0 rigori, media 5 cartellini a partita (4 gialli e 1 rosso), 33 falli sanzionati e 3 offside.
- Arbitro: FERRIERI CAPUTI
- Assistenti: COSTANZO – RICCI
- IV: MARCHETTI
- VAR: PICCININI
- AVAR: DI VUOLO
Statistiche interessanti (pillole)
Partita dal peso specifico alto tra un Benevento in ascesa e un Cesena coriaceo. I precedenti recenti in Serie B raccontano equilibrio, mentre il trend attuale apre scenari tattici intriganti: i giallorossi arrivano con fiducia dopo aver rialzato i giri in casa, i bianconeri si presentano imbattuti, organizzati e con un attacco cinico nelle prime frazioni. Occhio alla pressione alta del Benevento, capace di trasformare recuperi offensivi in occasioni pulite, e al feeling con il gol di Cristian Shpendi, partito a razzo. Tra le storie nella storia: la possibile striscia casalinga di David Okereke, il primato di conclusioni post-pressing della squadra di casa, e la costanza del Cesena nei primi tempi. Segnali chiari di una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli: transizioni rapide, palle inattive e gestione delle energie nel secondo tempo.
- Precedenti recenti: un successo a testa nel 2016/17 in B. All’andata vinse il Benevento 2-1, al ritorno 4-1 per il Cesena.
- Benevento a caccia del tris: dopo i colpi con Verona (3-1) e Carrarese (1-0), sogna tre vittorie di fila in B come nell’aprile 2022.
- Striscia di pareggi: il Cesena arriva da tre X consecutive e non ne colleziona quattro di fila in B da ottobre 2016.
- Pressing produttivo: il Benevento guida il campionato per tiri generati da recupero alto (13) e due gol nati così.
- Partenze sprint: considerando solo i primi tempi, il Cesena sarebbe secondo con 12 punti; miglior attacco parziale con 5 reti.
- Uomo-casa: David Okereke può segnare in due gare interne di fila, gli era riuscito in B nell’aprile 2019 con lo Spezia.
- Bomber in serie: Cristian Shpendi è andato a segno in tutte le prime cinque giornate; impresa vista in B solo con Francesco Tavano nel 2011/12.
Le statistiche stagionali di Benevento e Cesena
Possesso più alto per il Benevento (48,6%) contro il 44,5% del Cesena, che però è più preciso al tiro (36,4% vs 31,0%). I giallorossi hanno segnato 6 reti e concesso 5 gol (media 1,0 subiti a gara), i bianconeri 7 fatti e 6 incassati (1,2 di media). Nelle transizioni il Benevento converte bene i recuperi alti; il Cesena è solido dietro (159 respinte) e letale con Shpendi.
Marcatori e primati: per il Benevento guida Francesco Salvemini (2 gol), top assist Mattia Maita (2). Più ammonizioni: Christian Kouan (3); più espulsioni: Antonio Prisco (1). Clean sheet portiere: Gianmarco Vannucchi 1. Per il Cesena capocannoniere Cristian Shpendi (6), uomo-assist Dimitri Bisoli (2). Più gialli: Shpendi (3); rosso: Antonio David (1). Clean sheet portiere: Alessandro Siano 0.
|Benevento
|Cesena
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|1
|4
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|6
|7
|Gol subiti
|5
|6
|Media gol subiti a partita
|1,0
|1,2
|Possesso palla (%)
|48,6
|44,5
|Tiri nello specchio
|18
|16
|Percentuale tiri in porta
|31,0
|36,4
|Cartellini gialli
|11
|9
|Cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Francesco Salvemini 2
|Cristian Shpendi 6
|Top assist
|Mattia Maita 2
|Dimitri Bisoli 2
|Portiere: clean sheet
|Gianmarco Vannucchi 1
|Alessandro Siano 0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Benevento-Cesena?
-
Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00 (6a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Benevento-Cesena?
-
Allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
- Chi è l’arbitro di Benevento-Cesena?
-
Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Costanzo e Ricci, IV Marchetti, VAR Piccinini, AVAR Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.