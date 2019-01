Benevento: cinque cessioni e un ultimo colpo

Ultime ore di mercato frenetiche per il ds del Benevento Foggia. In primo luogo gli Stregoni cercheranno di cedere Costa e Puggioni, da tempo in uscita dai giallorossi.

Per Costa ci sono Foggia e Spezia, mentre per il portiere latitano le offerte: se non arriveranno proposte dell'ultim'ora, resterà fino a fine stagione tra i sanniti. In partenza anche tre giovani elementi: Volpicelli, Filogamo e Goddard, che andrano a farsi le ossa in serie C. Resteranno invece, a meno di colpi di scena, Asencio e Armenteros: entrambi sono stati confermati da Bucchi e Vigorito fino a giugno.

In entrata si aspetta un ultimo colpo: per la difesa piace Krajnc ma il Frosinone per ora resiste.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 29-01-2019 11:55