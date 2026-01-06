Benevento-Crotone, moviola: delirio sannita al 91’ nella nebbia, ospiti in dieci furiosi, succede di tutto

La prova dell’arbitro Di Francesco al Vigorito per il posticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia Lido ha espulso un giocatore

Dario Di Francesco, la scelta per Benevento-Crotone, ha diretto 9 partite tra i tre gironi di Serie C e il campionato Primavera con 48 ammonizioni totali, 5 espulsioni e 5 calci di rigore concessi. Nato nel 1991, Di Francesco è arbitro effettivo AIA inquadrato alla C.A.N. C dal 2021, dopo quattro stagioni trascorse in serie D. Vediamo come se l’è cavata al Vigorito il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti di Di Francesco con le due squadre

Il fischietto laziale aveva 2 precedenti con gli squali: Monopoli-Crotone 1-1 (2024-25) e Crotone-Casertana 0-1 (2025-26). Due i precedenti anche con la Strega: il pareggio per 1-1 contro il Messina tra le mura amiche del marzo 2024 e la sconfitta per 1-0 contro il Catania al Cibali-Massimino del settembre 2024

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Pierpaolo Carella di L’Aquila con Domenico Castellone di Napoli IV uomo e operatore FVS Cristian Robilotta di Sala Consilina, l’arbitro ha ammonito Scognamillo, Sandri, Di Stefano, Ceresoli. Espulso Sandri al 45’+2′.

Benevento-Crotone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, caratterizzata da una scarsa visibilità per le luci basse e una fitta nebbia. Al 18′ segna il Crotone con Crotone con Gomez, ma l‘arbitro ferma tutto per un precedente fuorigioco. Primo giallo al 32′, è per Scognamillo per un fallo dubbio su Perlingieri: era diffidato e salterà il derby di Caserta. Ammonito anche Sandri al 36′ per un intervento scomposto su Simonetti. Per un fallo su Lamesta ammonito al 45′ Di Stefano.

Al 48′ Sandri commette un fallo con una botta al volto rifilata a Scognamillo che per l’arbitro vale il giallo: è il secondo e scatta l’espulsione, Al 49′ spinta di Gallo su Pierozzi in area, per l’arbitro è tutto regolare: i sanniti chiedono l’FVS ma il direttore di gara, dopo aver rivisto le immagini al monitor, non cambia idea . Al 73′ regolare il gol del Crotone con Zunno. Al 75′ gol annullato a Manconi per fuorigioco. Valido invece all’82’ il gol del pari di Mignani. All’85’ ammonito Ceresoli per un intervento duro su Gallo. Al 91′ Carfora segna in posizione dubbia, il Crotone chiede l’FVS ma anche stavolta l’arbitro non torna sui suoi passi e dopo 12′ di recupero Bevenento-Crotone finisce 2-1