Benevento: da Inzaghi messaggi di mercato alla società

Filippo Inzaghi manda chiari messaggi al suo Benevento in vista della riapertura del mercato che avrà luogo a gennaio.

“Opereremo solo se sarà possibile aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico e caratteriale. Altrimenti no. La società è vigile, dovesse presentarsi l’occasione giusta interverrà. Quello che però non ci serve è aggiungere alla nostra rosa un nome qualunque”, ha spiegato il tecnico dei sanniti alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Inzaghi ha poi elogiato la sua squadra, per ora in grado di piazzarsi in una posizione di classifica di assoluta tranquillità. “Salutandoli prima della sosta ho detto che se la devono godere, perché sono stati tutti bravi. Anche i giovani si allenano nella maniera giusta, e sono pronti a giocare. Tanto appena riprenderemo tornerò a rompere le scatole a tutti”, ha scherzato ‘SuperPippo’.

OMNISPORT | 27-12-2020 12:37