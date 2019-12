Benevento da record, Entella in alto

La marcia del Benevento non conosce ostacoli. Nell'ultima di andata la squadra di Pippo Inzaghi travolge anche il temibile Ascoli: boa girata a 46 punti, migliorato il record della categoria che apparteneva a Juventus e Sassuolo.

Vantaggio già abissale sulle concorrenti, ma la lotta per il secondo posto infuria grazie ai successi di Pordenone e Crotone, oltre che dell'Entella, che batte e aggancia il Cittadella.

In coda guizzo della Juve Stabia, sempre più giù l'Empoli, bloccato in casa dal Livorno ultimo in classifica. Ora tutti in vacanza: si tornerà in campo il 17 gennaio.

Risultati 19a giornata

Benevento-Ascoli 4-0

33’ Tuia (B); 65’, 91’, 94’ Sau (B)

Cittadella-Virtus Entella 1-3

12’ aut. Frare (V); 67’ Chiosa (V); 84’ Proia (C); 90’ M. De Luca (V)

Crotone-Trapani 3-0

48’ Messias (C); 78’ Mazzotta (C); 83’ rig. Simy (C)

Empoli-Livorno 1-1

19’ rig. Marras (L); 23’ Mancuso (E)

Juve Stabia-Cosenza 1-0

90’ rig. Forte (J)

Perugia-Venezia 0-1

25’ Montalto (V)

Pescara-Chievo 0-0

Pisa-Frosinone 0-0

Pordenone-Cremonese 1-0

10’ Ciurria (P)

Spezia-Salernitana 2-1

5' Ragusa (Sp); 83' Gyasi (Sp); 85' Jallow (Sa)

Classifica: Benevento 46; Pordenone 34; Crotone 31; Virtus Entella, Cittadella 29; Frosinone, Ascoli, Perugia 27; Pescara, Salernitana, Chievo 26; Spezia, Pisa, Juve Stabia 24; Empoli 23; Venezia 22; Cremonese 21; Cosenza 20; Trapani 15; Livorno 12

SPORTAL.IT | 29-12-2019 23:06