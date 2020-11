Benevento, Dabo positivo al Coronavirus

Il Benevento dovrà fare a meno di Bryan Dabo, almeno per la partita contro la Fiorentina in programma domenica 22 novembre. Il centrocampista è risultato positivo al Coronavirus.

L’ex Saint-Étienne, Fiorentina e SPAL era appena tornato dagli impegni con il Burkina Faso e non si era ancora unito al gruppo squadra. Dabo è asintomatico e in isolamento.

Questo il comunicato del club, che conferma la notizia: “Il Benevento Calcio comunica che, al rientro dall’impegno con la nazionale del Burkina Faso, Bryan Dabo è risultato positivo in data 20 novembre al virus Sars Covid-19, dopo essere stato sottoposto a due tamponi rapidi antigenici e a un tampone molecolare. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio staff medico, che l’atleta non è in contatto con il resto del gruppo squadra dalla data dell’8 novembre successiva all’ultimo impegno ufficiale di campionato Benevento-Spezia disputato il 7 novembre”.

“L’atleta, attualmente asintomatico ed in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, era risultato negativo in data 17 novembre all’ultimo tampone molecolare eseguito all’estero” si legge infine nella nota.

Non si tratta dell’unico caso riscontrato nel Burkina Faso al rientro dalla pausa: anche Tapsoba, connazionale di Dabo che gioca nel Bayer Leverkusen, è risultato positivo.

