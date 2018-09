Benevento, derby perfetto: 4-0 alla Salernitana

Il Benevento spazza via la Salernitana e fa 4-0 nel derby campano d'alta quota in serie B.

A sbloccare il punteggio è Christian Maggio, l'esperto laterale ex Napoli che al 30' trova un perfetto colpo di testa su cross di Viola. Nella ripresa il Benevento completa una serata perfetta con il raddoppio del grande ex Improta, ottimamente servito da Roberto Insigne appena entrato in campo. Negli ultimi minuti lo stesso ex Parma trova il 3-0 di testa, mentre Asencio cala il poker in pieno recupero. E i sanniti volano.

