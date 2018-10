Benevento di misura sul Livorno

Il posticipo di serie B della nona giornata se lo aggiudica il Benevento grazie alla rete di Massimo Coda che condanna il Livorno alla seconda sconfitta consecutiva.

Prestazione non entusiasmante dei sanniti che passano in vantaggio all’ora di gioco, ma non chiudono la gara e portano a casa tre punti sofferti che gli permettono di raggiungere quota 13 punti, a una sola lunghezza dal secondo posto occupato dalla coppia composta da Verona e Palermo.

Continua il periodo negativo, invece, della squadra di Cristiano Lucarelli, che in sette giornate ha raccolto solamente due punti e occupa l’ultima posizione in classifica.

Al termine della gara, i calciatori labronici hanno avuto un confronto con i tifosi presenti al Ciro Vigorito, dopo una prestazione comunque buona, ma che non ha consentito di tornare a casa con almeno un punto in tasca.

