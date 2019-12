Benevento di rigore, il dominio continua

Il Benevento batte 1-0 il Frosinone e continua il suo dominio incontrastato in testa alla classifica di Serie B. In una sorta di "derby" tra ex milanisti, la squadra di Filippo Inzaghi ha avuto la meglio su quella di Alessandro Nesta grazie a un calcio di rigore realizzato al 21' del primo tempo dall'argentino Nicolas Viola.

Grazie ai tre punti conquistati al "Vigorito", quindi, il Benevento sale a quota 40 punti in classifica, portandosi a +12 dalla seconda, il Pordenone (che ha giocato una partita in meno). Il Frosinone, invece, resta al terzo posto a quota 26 punti, in coabitazione con Perugia e Cittadella.

SPORTAL.IT | 21-12-2019 23:17