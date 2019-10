Benevento, è esodo a Pescara

In previsione della massiccia presenza di sostenitori del Benevento che assisteranno alla gara di sabato alle 15, il Pescara ha fatto sapere in una nota che "si è proceduto, in accordo con la locale Questura, per ovvi motivi di ordine pubblico, a non utilizzare il settore ospiti ma a destinare l'intera Curva Sud dello stadio Cornacchia ai sostenitori del Benevento calcio. I titolari di abbonamento o biglietto per la Curva Sud, avranno accesso in Curva Nord o in Tribuna Adriatica, senza alcun costo aggiuntivo".

Il Benevento capolista è reduce dal successo di misura sul Perugia mentre il Pescara, nell’ultimo turno del torneo cadetto, ha perso in casa con lo Spezia.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 16:10